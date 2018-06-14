Трудная ночь на борту "Аквариуса"

Корреспондент телеканала Евроньюс Анелиз Боржес, находящаяся на борту "Аквариуса", продолжает наблюдать за ситуацией на судне с мигрантами и рассказывает о том, как прошла еще одна непростая ночь, усложненная к тому же плохой погодой.

Анелиз Боржес, euronews: "Из за сильного ветра и высоких волн эта ночь прошла очень непросто для людей, которые находятся на борту "Аквариуса". Все 106 человек вынуждены были спуститься вниз, потому что оставаться здесь на палубе было небезопасно. Практически все люди на борту "Аквариуса" плохо себя чувствовали из-за непогоды.

Однако есть и некоторые хорошие новости: мы направляемся к Сардинии, где продолжим путь вдоль побережья - это должно помочь нам в плане более благоприятных погодных условий. И затем "Аквариус" пройдет пролив между Сардинией и Корсикой и направится в Испанию. Наш конечный пункт - испанский порт Валенсии, которого мы должны достичь в субботу вечером - ровно через неделю после того, как эти мужчины, женщины и дети был спасены в водах Средиземного моря.