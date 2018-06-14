Aquarius изменил курс из-за плохой погоды

"Плохие погодные условия заставили Aquarius и два сопровождающих его итальянских судна изменить курс, - передает с места событий наш корреспондент Анелиз Боржес. - Наш конвой направился на север вдоль восточного побережья Сардинии, где затем пересечет Корсиканский пролив, чтобы отправиться в Испанию.

Ситуация на борту значительно улучшилась по сравнению с минувшей ночью, когда несколько человек почувствовали себя плохо из-за погодных условий. Кормящие и беременные женщины смогли получить помощь, еще нескольким путешественниками были выданы лекарства. Сегодня днем дети смогли выйти на палубу и поиграть на свежем воздухе. Здесь же они получили еду. Так что сейчас ситуация стабильная, но необходимость совершить обходной маневр удлинила наше путешествие. Ожидается, что мы достигнем испанского порта Валенсия в воскресенье утром".