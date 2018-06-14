Таяние льдов в Антарктике ускорилось

Скорость таяния льдов в Антарктике увеличилась за последние пять лет в три раза и достигла рекордного уровня. Согласно данным двух новых исследований, проведенных учеными из США и Великобритании, с 1992 года Антарктический ледяной щит потерял около трех триллионов тонн льда. Ученые подсчитали, что воды, которая появилась из-за таяния ледника, могло бы хватить, чтобы покрыть четырехметровым слоем территорию размером с американский штат Техас. Из-за высокой скорости таяния льдов ежегодное повышение уровня моря на нашей планете составляет 3 мм.

"В Антарктике много льда и в случае, если все растает, уровень моря повысится более чем на 60 метров. И то, что мы сегодня наблюдаем, - первые признаки начала таяния этих льдов. Так, что вполне возможно, что в этом столетии вклад Антарктики в этот процесс составит несколько десятков сантиметров", - говорит профессор Мартин Зигерт.

Ученые изучали таяние льда по 24 показателям, используя данные 15 спутников, компьютерное моделирование и замеры уровня воды. Как сообщается, больше 70% таяния приходится на Западную Антарктиду, за последние годы она потеряла слишком много льда. Это происходит из-за теплых течений, которые подтапливают ледники. Вода становится теплее, потому что ветры меняют направление течений из-за глобальных изменений климата.