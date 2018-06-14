"Аквариус": путь к причалу

Описать путешествие Соняты как сложное - значит, не сказать ничего. 23-летняя мать двух детей покинула Сьерра-Леоне более года назад.

"Они хотели подвергнуть моих девочек женскому обрезанию, я не хотела этого ужаса для моих малышек, поэтому я и убежала из страны", - говорит она.

На ее пути были Гвинея, Буркина Фасо и Мали. Как объясняет Сонята, она была одна, с Мемуной и Кадьято, без помощи.

"Я просто хочу найти уголок, где бы они хотя бы могли спокойно жить и ходить в школу".

История Соньяты и ее дочери похожа на те, что могут рассказать сотни других пассажиров этого судна, которых подобрал в море "Аквариус". И, как и Соньята, в какую именно европейскую страну они в итоге приедут, большого значения не имеет. Если там спокойно и безопасно.

"Я хочу попасть туда, где мне будет хорошо и удобно. Как и моим детям".

Пассажиры "Аквариуса" не знают, что их судьба стала причиной международного скандала и повлияла на тех европейских политиков, что принимают решения. И именно политика определит их будущее.

Но пока на пути к причалу, все ожидания, все размышления и планы на будущее у этих людей связаны только с тем, чтобы, наконец, достичь берега. Сбудутся ли их надежды, и если сбудутся, то когда, не может сказать никто.