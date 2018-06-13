Йеменом займётся Собез ООН

Правозащитники бьют тревогу в связи с обострением конфликта в Йемене, а Великобритания созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Коалиция во главе с Саудовской Аравией начала масштабное наступление на Ходейду, оплот хуситов и порт, через который поступала гуманитарная помощь. В международных организациях говорят о приближении катастрофы.