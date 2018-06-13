Мир
"Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными."
Омар Раззаз
премьер-министр королевства Иордания
"Корова перешла через границу, никто не пытался её остановить"
Иван Харалампиев
владелец коровы Пенки
"Мутко сказал мне: не трогай футболистов."
Григорий Родченков
экс-глава Московской антидопинговой лаборатории
Культура
"Мое видение Рембрандта очень особенное. У меня ушло много времени, чтобы понять его стиль, возможно поэтому я рассмотрел быстрее всех"
Ян Сикс
арт-дилер
"Видя, какие решения принимает Трамп, на ум приходит поговорка - "С такими друзьями не нужны никакие враги"
Дональд Туск
председатель Евросовета
"В этом году Рамадан не такой, как обычно. Будет только хуже. Нужны годы, чтобы все наладилось."
местная жительница
Газа
""Мода и религия - прекрасное сочетание""
Мадонна
певица
""Причиненная ЭТА боль никуда не исчезла""
Мариано Рахой
Глава правительства Испании
мир
ЧМ-2026 примут у себя США, Канада и Мексика
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Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики, подавших совместную заявку. Эти страны по результатам голосования на конгрессе ФИФА обогнали Марокко.
ЧМ-2026 станет первым, который пройдет по новому формату - в нем примут участие 48 сборных.