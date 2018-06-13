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ЧМ-2026 примут у себя США, Канада и Мексика

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ЧМ-2026 примут у себя США, Канада и Мексика

ЧМ-2026 примут у себя США, Канада и Мексика
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Чемпионат мира 2026 года пройдет на территории США, Канады и Мексики, подавших совместную заявку. Эти страны по результатам голосования на конгрессе ФИФА обогнали Марокко.

ЧМ-2026 станет первым, который пройдет по новому формату - в нем примут участие 48 сборных.

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