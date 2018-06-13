ЧМ-2026 по футболу пройдет в трех странах

Чемпионат мира по футболу 2026 года примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Единственным конкурентом была заявка Марокко. За нее отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку — 134, один человек воздержался.