Чемпионат мира по футболу 2026 года примут сразу три страны: США, Канада и Мексика. Выборы прошли в рамках конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Единственным конкурентом была заявка Марокко. За нее отдали свои голоса 65 делегатов, за объединенную заявку — 134, один человек воздержался.
ЧМ-2026 по футболу пройдет в трех странах
ЧМ-2026 по футболу пройдет в трех странах
Президент Федерации футбола США Карлос Кордейро заявил: "Давайте все поприветствуем Марокко. Нас всех объединияет футбол. В этом и заключается смысл Кубка мира — когда любимая игра миллионов людей выходит за рамки границ и культур".
Турнир 2026 года пройдет в 23 городах: в них уже есть стадионы, готовые принять соревнования такого уровня, поэтому расходы на инфраструктуру в заявке не заложены. Организаторы планируют получить прибыль в 11 млрд долларов.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре. Мировое первенство проходило в Северной Америке три раза. Мексика принимала чемпионат в 1970 и 1986 годах, США — в 1994-м.