Мигранты и ЕС: споры и союзы

Рим возмущен прозвучавшей из Парижа критикой в связи с ситуацией вокруг "Аквариуса". Президент Франции Эммануэль Макрон осудил решение итальянских властей не принимать в сицилийских портах судно с сотнями мигрантов на борту, назвав его "циничным, безответственным и нарушающим нормы международного права".

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини парировал:

"Проблема в том, что история нашей щедрости и добровольной помощи не заслуживает таких резких слов со стороны французского руководства, которое, я верю и надеюсь, как можно скорее принесёт свои официальные извинения".

Италия считает, что заявление президента Макрона подрывает отношения между двумя странами. Посол Франции в Риме был вызвал в итальянский МИД для разъяснений.

В опубликованным ведомством коммюнике говорится, что "дружественная страна имеет право не согласиться с решениями Италии, но несогласие необходимо выражать в подобающей форме".

Словесная дуэль между Парижем и Римом тревожит Берлин. Капнцлер Германии Ангела Меркель считает, что ситуацию обострило недостаточное внимание ЕС к проблемам Италии:

"У Италии создалось такое ощущение, что Европа не проявляют с ней достаточной солдилдарности, ведь Италия принимает больше беженцев, чем другие страны, и это одна из наших главных проблем. Мы должны отвечать потребностям каждого члена Евросоюза", - сказала Меркель, предупредив, что проблема миграции является "испытанием для будущего Европы".

Но канцлеру придётся преодолевать сопротивление и внутри собственного правительства: министр внутренних дел ФРГ консерватор Хорст Зеехофер нашел сильного союзника в лице австрийского консервативного канцлера Себастьяна Курца. Встретившись в среду в Берлине, они заявили о создании "оси добровольцев" по борьбе с нелегальной миграцией. Эта ось - условный термин, напоминающий немецкий-итальянско-японский союз времён Второй мировой войны - объединит консервативных глав МВД Италии, Австрии и Германии.