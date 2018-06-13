Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая расследовала так называемый дизельный скандал, наложила на автоконцерн "Фольксваген" штраф в размере 1 млрд евро в связи с манипуляциями показателей выбросов вредных веществ в атмосферу в автомобилях с дизельными двигателями. Об этом сообщается в заявлении самого концерна, в котором подчёркивается, что "Фольксваген соглашается со штрафом и тем самым признает свою ответственность".
Volkswagen заплатит штраф в 1 млрд евро
Volkswagen заплатит штраф в 1 млрд евро
Прокуратура пришла к выводу, что компания допустила нарушения "в том, что касается инспекции автомобилей", в результате чего были выпущены более 10 млн машин с дизельными моторами, в которых были установлены "недопустимые механизмы".
В "Фольксвагене" рассчитывают, что после выплаты штрафа расследование по поводу дизельного скандала прекратится.