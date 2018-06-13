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Германия

Volkswagen заплатит штраф в 1 млрд евро

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Volkswagen заплатит штраф в 1 млрд евро

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REUTERS/Hannibal Hanschke/File Photo
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Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая расследовала так называемый дизельный скандал, наложила на автоконцерн "Фольксваген" штраф в размере 1 млрд евро в связи с манипуляциями показателей выбросов вредных веществ в атмосферу в автомобилях с дизельными двигателями. Об этом сообщается в заявлении самого концерна, в котором подчёркивается, что "Фольксваген соглашается со штрафом и тем самым признает свою ответственность".

Прокуратура пришла к выводу, что компания допустила нарушения "в том, что касается инспекции автомобилей", в результате чего были выпущены более 10 млн машин с дизельными моторами, в которых были установлены "недопустимые механизмы".

В "Фольксвагене" рассчитывают, что после выплаты штрафа расследование по поводу дизельного скандала прекратится.

Агентства • ТАСС

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