Volkswagen заплатит штраф в 1 млрд евро

Прокуратура немецкого города Брауншвейг, которая расследовала так называемый дизельный скандал, наложила на автоконцерн "Фольксваген" штраф в размере 1 млрд евро в связи с манипуляциями показателей выбросов вредных веществ в атмосферу в автомобилях с дизельными двигателями. Об этом сообщается в заявлении самого концерна, в котором подчёркивается, что "Фольксваген соглашается со штрафом и тем самым признает свою ответственность".