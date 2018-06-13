Инфляция в Великобритании по итогам прошлого месяца осталась на годовом минимуме 2,4%, самой низкой отметке с начала марта 2017-го, тогда как экономисты прогнозировали рост до 2,5% из-за увеличения цен на нефть и электроэнергию.
Инфляция и курс фунта стерлингов
Инфляция и курс фунта стерлингов
Но курс фунта стерлингов просел к по отношению доллару и евро, сохранив тенденцию, с которой началась неделя. Эксперты объясняют это публикацией отчёта Комитета национальной статистики об объемах промышленного производства - спад в минувшем апреле оказался худшим за пять с лишним лет.
Резко вырос и дефицит торгового баланса: при прогнозе в 11, 35 млрд фунтов фактическое значение составило 14, 03 млрд.
Курс национальной валюты могут выровнять статистические данные о британском рынке труда: если они окажутся позитивными, а изменения к худшему спровоцируют дальнейшее падение фунта.