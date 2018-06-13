К Валенсии со скоростью 8 узлов

"Aquarius снова приглушил двигатели, чтобы на борт доставили припасы, - передает с борта судна наш корреспондент Анелиз Боржес. - Речь идет о коробках с фруктами и другими продуктами первой необходимости, чтобы поддержать путешествующих".

"Вчера мы обратились к итальянским властям с призывом срочно доставить на борт

продовольствие. До того, как покинуть юг Сицилии, мы получили несколько коробок с апельсинами, зерновыми батончиками и хлебом. Мы, конечно, признательны за то, что получили хоть какое-то продовольствие. Однако это вовсе не те продукты, которые мы заказывали, потому что хлеб и зерновые батончики явно не достаточны, чтобы прокормить взрослого человека в течение дня. Мы постараемся совместить полученное с остатками наших продовольственных запасов", - рассказывает Алоиз Вимар, сотрудник неправительственной организации "Врачи без границ".

"И это еще одна трудность, которую следует прибавить к имеющимся, - продолжает Анелиз Боржес. - По словам SOS Mediterranee, которой принадлежит судно, и его капитана, понадобится не меньше 4 дней, чтобы достичь испанских берегов в столь непростых метеоусловиях. Синоптики предсказывают изменение погоды: уже поднялся ветер, и, возможно, судну придестя сбавить ход (в настоящее время мы идем со скоростью 8 узлов".

Ситуация на борту относительно спокойная: люди терпеливо ждут, коротая время как придется. Сегодня мигранты получили зубные щетки и пасту, кто-то смог принять душ и переодеться. Все это, конечно, сказывается на самочувствии и настроении людей.

В пути к Валенсии нас сопровождают два итальянских корабля: ВМС и береговой охраны".