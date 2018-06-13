Mannschaft, как называют футбольную сборную Германии, прилетел в Москву накануне. Действующие чемпионы мира были встречены в полном соответствии со своим титулом.
На ЧМ-2018 на велосипеде!
На ЧМ-2018 на велосипеде!
Борт с английской сборной приземлился в одном из аэропортов Петербурга. На турнир приехали только спортсмены и сопровождающий их персонал. Химатака на Сергея Скрипаля и его дочь, за которой, по мнению Лондона, стоит Россия, отозвалось бойкотом со стороны официальных лиц.
Колумбийскакя сборная была встречена болельщиками криками и приветствиями.
Любовь к футболу зовет на подвиги: велосипедист из Саудовской Аравии проделал все расстояние между Эр-Риядом и Москвой на двухколёсном друге. Чтобы посмотреть на матч между сборной своей страны и командой страны-хозяйки первенства, которым откроется нынешний чемпионат.