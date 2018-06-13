Саммит США - КНДР: предварительные итоги

Спектр оценок американо-северокорейского саммита - от "величайшего прорыва" на дипломатическом поле, как отозвался о событии сам Трамп, до слов о встрече лидеров как легитимации пхеньянской диктатуры.

Наблюдатели указывают, что пока намерения обоих государств лишь перечислены, но не конкретизированы.

Об этом рассуждает специалист по международном отношениям профессор Питер Брук.

"Это хорошее начало, но нужно понимать, что это - лишь старт очень длительного процесса, начало очень большой и кропотливой работы".

Одним из пунктов коммюнике, подписанного обоими лидерами, стала отмена совместных американо-южнокорейских учений в обмен на обещание КНДР отказаться от ядерной программы.

Вот что сказал по этому поводу президент США: "Мы откажемся от проведения военных учений, что даст большую экономию средств, но только на время переговоров, и в случае, если беседа пойдет по определенному нами руслу. Маневры к тому же - это еще и провокация в некоторой степени".

По мнению тех, кто скептически оценивает итоги саммита, Трамп пошел на слишком большие уступки Пхеньяну в обмен на лишь обещания денуклеаризации. И, кроме того, встреча помогла, как они указывают, лидеру КНДР получить долю легитимности в глазах международного сообщества. Итоги саммита положительно оценили в НАТО и ЕС, а также в Китае, в Южной Корее и в Японии.