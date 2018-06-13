Мексиканские палеонтологи обнаружили новый подвид динозавров. Рептилии, как предполагают специалисты, жили в этом регионе не менее 85 лет назад. Ученые сумели установить по обнаруженным ими частям скелета, что динозавр относится к семейству нодозавридов, которые проживали на южноамериканском континенте в меловой период.
Парк мелового периода
Парк мелового периода
На сегодняшний день палеонтологами описано свыше 500 различных родов и более чем 1000 различных видов динозавров. Найденные части скелета позволяют с уверенностью отнести обнаруженного динозавры к отряду птицетазовых.
Коллекция музея включает редчайшие экземпляры древних рептилий, в том числе и тиранозавр рекс.