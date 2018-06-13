Внеплановая замена в сборной Испании

Неожиданная новость для всего футбольного мира. До старта мирового первенства - сутки, а один из фаворитов турнира - сборная Испании - производит замену главного тренера.

Вместо Юлена Лопетеги наставником назначен Фернандо Йерро. Уволить его предшественника решила испанская федерация футбола (RFEF), которую возмутило то, что Лопетеги без её ведома заключил контракт с "Реалом".

"Юлен Лопетеги проделал безупречную работу. Эта ситуация - совсем другое дело. Я имею ввиду не лично его, а тех людей, которые совершили определённые действия, не поставив в известность о них Королевскую испанскую федерацию, в то время как Лопетеги был её сотрудником. Такого мы не могли допустить", - заявил во время пресс-конференции в среду Луис Рубиалес, президент RFEF.

Лопетеги работал со сборной последние два года. При нём команда шла без поражений и вышла на чемпионат. Под руководством Йерро испанцы выйдут на поле уже в пятницу в матче группового этапа против португальцев.