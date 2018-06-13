"Хотим, чтобы россияне гордились командой"

21-й чемпионат мира по футболу стартует в четверг на московском стадионе "Лужники" - самом вместительном в России. Первыми на поле - на глазах 80 тысяч зрителей и главы российского государства - выйдут сборные страны-хозяйки и Саудовской Аравии, входящие в группу А.

На пресс-конференции, состоявшейся в Москве накануне, полузащитник российской команды Александр Самедов и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пообещали "лишить соперников преимущества владения мячом".

"Я думаю, что мы - внутри команды - в первую очередь хотим, чтобы народ гордился своей командой, мы очень хотим этого добиться", - признался журналистам Самедов.

"И мы, как говорится, долго заряжаем, - продолжил Черчесов, - но потом даем газу! Наша задача - народ воодушевить нашей игрой, и все остальное встанет на свои места. Словами еще никто ничего в этой жизни не сделал, поэтому надо делами доказывать свою состоятельность".

Что касается соперников россиян, то высшим достижением сборной Саудовской Аравии на чемпионатах мира специалисты называют выход в 1/8 финала в 1994 году. Две команды встречались на поле лишь однажды: товарищеский матч состоялся в октябре 1993 года на стадионе саудовского города Даммам. В той игре победили хозяева со счетом 4:2.