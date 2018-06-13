Новое название страны откроет двери в ЕС и НАТО

Новое название бывшей югославской республики Македония осенью будет вынесено на официальный референдум. О том, что страна теперь будет называться Республика Северная Македония, было объявлено накануне по итогам переговоров греческого и македонского премьер-министров.

Спор между Афинами и Скопье по этому вопросу велся на протяжении 25 лет.

"В достигнутом соглашении впервые отмечается, что наши северные соседи не имеют отношения к античному греческому государству Древняя Македония, и поэтому в будущем они не могут заявлять о такой связи", — подчеркнул глава греческого правительства.

Оппозиционные силы обеих стран не поддержали данное решение. Текст договора еще должен получить одобрение македонского парламента. Лидер крупнейшей македонской оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация-Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Християн Мицкоский считает договор капитуляцией.

В Брюсселе и Вашингтоне назвали соглашение историческим. В НАТО заявили, что оно откроет македонцам путь к членству в Североатлантическом альянсе и будет способствовать укреплению мира на западе Балканского полуострова.

Говорят житель Скопье:

"Я очень рада, что устранены препятствия как с греческой, так и с македонской стороны. Но я отношусь скептически к тому, что все пойдет как надо: и в Греции и в Македонии активно действуют националисты".

"Я смотрю на это с оптимизмом. Думаю, что договор откроет дверь в Европу, а это значит, что наша молодежь может остаться дома и получить шанс на лучшее будущее".

Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

По словам македонского премьер-министра Зорана Заева, достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также сообщил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".