Сицилия встречает мигрантов

Судно Diciotti береговой охраны Италии доставило в порт сицилийской Катании 932 мигранта, в основном из Эритреи, Судана, Мали, Кот-д'Ивуара и Гвинеи. Среди них 13 беременных женщины и 208 несовершеннолетних. На борту были также тела женщины и подростка, скончавшихся во время плаванья. Ещё четверо беременных и мужчина, у которого началась лихорадка, были срочно эвакуированы ранее и госпитализированы.

Между тем дипломатическое противостояние итальянский властей с Брюсселем продолжается. Рим требует, чтобы бремя приёма мигрантов разделили с ним и другие страны. Так, спасательному судну Aquarius, зафрахтованным НПО, не разрешили входить в итальянский порт и его согласилась принять Испания.