Столица футбола под особым контролем

Флаги, кричалки, чёрные каски и заграждения: Москва готовится к открытию Чемпионата мира по футболу. В столицу приехали тысячи иностранцев: в центре — гуляния с символикой национальных сборных, на улицах — усиленные наряды полиции, на въездах в город — блокпосты.

В штабе по обеспечению безопасности говорят, что таким образом удалось минимизировать угрозы для гостей Чемпионата. Одновременно звучат опасения, что будут стычки между фанатами. Российские болельщики раздают интервью, в которых успокаивают: бить иностранцев они не планируют.

За поведением болельщиков должен следить Международный центр полицейского сотрудничества. Кроме того, организаторы напоминают, что в России ведутся чёрные списки нарушителей порядка. Правда, появление в этих списках ещё не значит, что на стадион вам больше не попасть. Фигурант черного списка Павел Черкас рассказывает, что несмотря ни на что продолжает ходить на различные соревнования, в том числе на футбол.

Встречи Чемпионата мира будут проходить на стадионах одиннадцати городов России. Местные издания рассказывают о беспрецедентных мерах безопасности, которые будут действовать как минимум до окончания соревнований, то есть до финала 25 июля.