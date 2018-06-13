"Цинизм и лицемерие" в отношении мигрантов

Дипломатический спор разгорелся между Францией и Италия, которая отказалась впустить в свой порт судно с мигрантами. Страны проявили нежелание выручать друг друга. Французский президент обвинил италянское правительство в цинизме и безответственности.

Своими мнениями об этом поделились с Евроньюс депутаты Европарламента от правящей в Италии (в составе коалиции) партии "Лига" и от французских либералов.

«Лицемерит ваш Макрон, но лицемерие очевидно по всему Евросоюзу в том, что касается приема и размещения у себя мигрантов, - сказал Марио Боргезио. - Италия уже сделала слишком много».

«Ответственность должна быть коллективной, а ваш министр внутренних дел Сальвини не соблюдает норм международного права, - сказала Натали Гризбек. - Я верю президенту Макрону — у него есть европейская воля, собственный стиль, готовность ставить Европу на первый план».

Несмотря на такие разногласия, оба законодателя предлагают одно решение — возвращать нелегалов туда, откуда они приплыли:

«Мы должны помогать Африке, а не открывать двери Европы миллионам иммигрантов, это невозможно, - сказал итальнец Боргезио. - Наши экономические и социальные интересы не позволяют нам их принимать».

«Чтобы этих людей не переправляли сюда на лодках или плотах контрабандисты, нужно отправлять их в третьи страны под европейские гарантии, - сказала француженка Гризбек. - Тогда мигранты перестанут добираться к нам по морю».

Cкитания Аквариуса выявили изъяны в европейской системе предоставления убежища за две недели саммита, посвященного, в частности, преодолению последствий миграционного кризиса.