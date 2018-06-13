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Массовая гибель сельди на Сахалине

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Массовая гибель сельди на Сахалине

Массовая гибель сельди на Сахалине
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Массовая гибель тихоокеанской сельди произошла на днях в заливе Пильтун в Охинском районе на северо-востоке Сахалина. Защитники природы бьют тревогу: в региональной общественной организации "Эковахта Сахалина" говорят об аномальном событии: из-за гибели такого количества разновозрастной рыбы одного вида может идти речь об уничтожении большей части популяции сельди залива Пильтун.

Руководитель организации Дмитрий Лисицын напомнил о том, что в этом районе крупнейшие мировые компании добывают десятки миллионов тонн нефти. В этом же самом месте в 1999 году произошел аналогичный случай. Согласно выводам Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, "сельдь на путях нерестовых миграций попала в водные слои, содержащие нефть или нефтепродукты, СПАВ и буровые отходы, это повлияло на ее миграционное поведение, и гибель ослабленной сельди произошла при сочетании с другими неблагоприятными факторами среды".

Экологи провели обследование более 30 км побережья залива: только на одном из 28 участков скопление погибшей рыбы составляет примено 93 тонны. Общий объем экологической катастрофы еще предстоит оценить. Отобранные пробы отправлены для анализа в сертифицированные московские лаборатории.