Массовая гибель сельди на Сахалине

Массовая гибель тихоокеанской сельди произошла на днях в заливе Пильтун в Охинском районе на северо-востоке Сахалина. Защитники природы бьют тревогу: в региональной общественной организации "Эковахта Сахалина" говорят об аномальном событии: из-за гибели такого количества разновозрастной рыбы одного вида может идти речь об уничтожении большей части популяции сельди залива Пильтун.

Руководитель организации Дмитрий Лисицын напомнил о том, что в этом районе крупнейшие мировые компании добывают десятки миллионов тонн нефти. В этом же самом месте в 1999 году произошел аналогичный случай. Согласно выводам Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, "сельдь на путях нерестовых миграций попала в водные слои, содержащие нефть или нефтепродукты, СПАВ и буровые отходы, это повлияло на ее миграционное поведение, и гибель ослабленной сельди произошла при сочетании с другими неблагоприятными факторами среды".