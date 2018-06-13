Сборная Англии приземлилась в среду в аэропорту Пулково под Санкт-Петербургом и направилась на свою базу в Репино. Тренироваться англичане будут на стадионе "Спартак" в Зеленогорске. 18 июня Англия сыграет против Туниса на стадионе "Волгоград Арена".
Все участники в сборе
Все участники в сборе
Сборная Колумбии прилетела в международный аэропорт Казани, где футболистов поприветствовали колумбийские болельщики. Они поселятся в горнолыжном комплексе "Казань", а тренироваться будут на стадионе "Свияга". 19 июня они встретятся в Саранске со сборной Японии.
В Калугу приехала команда Сенегала. 15 июня она проведёт открытую тренировку для болельщиков на стадионе "Спутник", а 19-го начнёт турнир матчем со сборной Польши на московском стадионе "Спартак".