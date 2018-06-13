По данным ЮНЕСКО, в прошлом году во всем мире погибло 79 журналистов. Их памяти, а также борьбе за свободу прессы и доступ граждан к правдивой информации, посвящена открывшаяся в Брюсселе фотовыставка. Конкретнее, она рассказывает о трудностях работы СМИ и завоевании ими доверия общества на Юго-Востоке Европы и в Турции.
Угрозы турецким и балканским СМИ
Угрозы турецким и балканским СМИ
«В некоторых странах некоторые журналисты зарабатывают всего 200 евро в месяц, у них нет стабильного контракта и социальной защиты, - сказала представитель ЮНЕСКО Аделин Улен. - Это оказывает влияние на их работу и на свободу выражения».
Самыми жёстким в мире преследованиям подвергаются турецкие журналисты. 155 из них находятся в тюрьмах. После попытки переворота в 2016 году правительство закрыло более 180 редакций и студий. Арестам в Турции подвергаются и иностранные корреспонденты.
«У нас есть два проекта в Турции, мы поддерживаем наших коллег, наращивающих свою способность к сопротивлению, - сказала деятель Европейской федерации журнилистов Ренате Шрёдер. - Несмотря на трудности, мы должны оставаться в Турции, присутствовать на судебных процессах, чтобы показывать международную солидарность».
Раненная недавно в Черногории Оливера Лакич вела расследование случаев коррупции. Устроители выставки подчеркивают, что балканских странах журналистам угрожает прежде всего организованная преступность.