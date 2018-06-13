Угрозы турецким и балканским СМИ

По данным ЮНЕСКО, в прошлом году во всем мире погибло 79 журналистов. Их памяти, а также борьбе за свободу прессы и доступ граждан к правдивой информации, посвящена открывшаяся в Брюсселе фотовыставка. Конкретнее, она рассказывает о трудностях работы СМИ и завоевании ими доверия общества на Юго-Востоке Европы и в Турции.