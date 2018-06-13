932 мигранта высадились в итальянском порту Катания на Сицилии. Они были доставлены судном итальянской береговой охраны "Diciotti".
Новая группа мигрантов доставлена на Сицилию
Новая группа мигрантов доставлена на Сицилию
На берег были спущены тела двух человек, женщины и подростка, которые скончались во время морского перехода. Тринадцать женщин, доставленные в Катанию, беременны. 208 человек – несовершеннолетние. Все мигранты происходят из стран черной Африки: Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Мали, Судана и Эритреи.
Еще до прибытия корабля с мигрантами в Сицилию 4 беременных женщины и 208 больных детей были срочно эвакуированы на берег вертолетами.
Прибытие на Сицилию новой группы мигрантов произошло на фоне споров по поводу отказа Италии впустить в свои порты судно "Аквариус" неправительственной организации "SOS Средиземноморье" с 629 мигрантами на борту.