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Италия

Новая группа мигрантов доставлена на Сицилию

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Новая группа мигрантов доставлена на Сицилию

Новая группа мигрантов доставлена на Сицилию
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REUTERS/Antonio Parrinello
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932 мигранта высадились в итальянском порту Катания на Сицилии. Они были доставлены судном итальянской береговой охраны "Diciotti".

На берег были спущены тела двух человек, женщины и подростка, которые скончались во время морского перехода. Тринадцать женщин, доставленные в Катанию, беременны. 208 человек – несовершеннолетние. Все мигранты происходят из стран черной Африки: Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Мали, Судана и Эритреи.

Еще до прибытия корабля с мигрантами в Сицилию 4 беременных женщины и 208 больных детей были срочно эвакуированы на берег вертолетами.

Прибытие на Сицилию новой группы мигрантов произошло на фоне споров по поводу отказа Италии впустить в свои порты судно "Аквариус" неправительственной организации "SOS Средиземноморье" с 629 мигрантами на борту.