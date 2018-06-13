Соглашение о переименовании бывшей югославской республики Македония заблокировал президент страны Георге Иванов. Он отказался ставить свою подпись под документом, который премьер-министр Зоран Заев согласовал со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом.
Македония сохраняет своё название
Македония сохраняет своё название
Президент БЮР Македония Георге Иванов выступил с соответствующим заявлением: «Моё решение окончательное, я не поддамся никакому давлению, шантажу или угрозам. Текст этого договора — это поражение для республики Македония. Он предусматривате не только изменение конституционного наименования, но и поправки в преамбулу и во все статьи Конституции, в которых появляются понятия и названия, происходящие от наименования "Македония"».
Ципрас и Заев договорились о переименовании Македонии в Северную Македонию: в Афинах полагают, что только греческий регион имеет право носить историческое название.