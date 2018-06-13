Йерро сменил Лопетеги у руля сборной Испании

За сутки до открытия мирового первенства по футболу, в сборной Испании сменился наставник. Юлен Лопетеги уволен с поста главного тренера. Причина - контракт с "Реалом", который специалист подписал накануне, не поставив в известность об этом испанскую федерацию футбола.

"Национальная сборная - это команда всей страны, всей нации. За два-три дня до начала чемпионата поступать так было нельзя. Мы посчитали, что обязаны принять такое решение", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге федерации.