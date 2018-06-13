Детский праздник футбола

Географический охват этого события превосходит Чемпионат мира по футболу. В 6-м сезоне организованной "Газпромом" программы "Футбол для дружбы" принимают участие юные футболисты из 211 стран мира. 12-летние дети играют в интернациональных командах, названных именами вымирающих видов животных.

Сван Драм, Франция: "Для меня большая честь играть здесь в России во время Чемпионата мира. Такое может случиться только раз в жизни. Это редкая удача. У меня просто нет слов, это великолепно".

Молодые футболисты пропагандируют такие спортивные качества как здоровый образ жизни, мир, упорство, дружбу. Дети знакомятся здесь со своими сверстниками со всего мира, показывая, что футбол не знает границ.

Ким Чхан Во, Южная Корея: "Я очень рад, потому что я познакомился с ребятами из самых разных стран. Я сам из Южной Кореи, а он – из Северной. Мы встретились здесь и стали лучшими друзьями".

Героем турнира стал колумбиец Херонимо Родригес Уруэна. Он забил 10 голов и принес побуде команде "Шимпанзе". Он договорился со своим новым приятелем из ДоминИки Грегори Филиппом навсегда запомнить этот день и навсегда остаться друзьями.

Херонимо Родригес Уруэна, Колумбия: "Я очень, очень счастлив! Это очень здорово".

Кэмерон Грегори Филип, Доминика: "Это потрясающее событие. Мы выиграли турнир в России!"

За пять лет количество участников "Футбола для дружбы" выросло в несколько раз. Сейчас в программу вовлечено более 3 млн человек. Самый результативный бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков объяснил нам секрет успеха:

"То, что футбол для дружбы с каждым годом охватывает все больше стран и континентов, я думаю, это огромная заслуга вообще и самих ребят, и то что они несут – вот эти все послания возвращаясь домой они стараются изменить мир к лучшему".