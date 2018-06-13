Чемпионат мира по футболу - 2018: новшества и безопасность

В декабре 2010 года комитет Международной Федерации Футбола в Цюрихе после голосования объявил, что мундиаль 2018 года пройдёт в России. В этот раз нас ждут некоторые нововведения: впервые на турнире такого масштаба будет использован видео арбитр (ВАР). Большое внимание уделено вопросам безопасности.

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32 сборные, 12 стадионов и 64 матча. Множество болельщиков со всего мира посетят Москву, Санкт-Петербург, Казань и другие города. По информации Ассоциации Туроператоров России, на чемпионат мира приедут 400000 болельщиков из-за рубежа. Это большое спортивное событие, и представители властей в сотрудничестве с ФИФА сделали всё возможное, чтобы обеспечить его безопасность. На период проведения мундиаля в городах, принимающих матчи, в рамках антитеррористических мер вводятся запреты и ограничения на полеты воздушных судов, беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов, также будет ограничена и частично запрещена продажа алкоголя.

Джанни Инфантино, президент ФИФА: ''Мы рады каждому болельщику чемпионата мира по футболу, который приедет в Россию на это замечательное событие, но футбольным хулиганам лучше остаться дома".

Для безвизового въезда на территорию России в период Чемпионата мира по футболу иностранным гостям нужен паспорт болельщика, особый документ, удостоверяющий личность. Этот документ также необходим для посещения матчей мундиаля всем владельцам билетов, в том числе гражданам России.

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Видео арбитр разделит историю Чемпионатов мира по футболу на до и после. Некоторые полагают, что эта система замедлит игру, но многие, в том числе бывший арбитр Пьерлуиджи Коллина считают, что видео арбитр положит конец неоднозначным судейским решениям, которые влияют на исход матча.

Пьерлуиджи Коллина, бывший арбитр: ''Когда какое-то новшество используется впервые, нормально сомневаться в его целесообразности. Один из наших аргументов в пользу видео арбитра в том, что мы можем точно сказать, был ли гол, были ли нарушения, и не совершить большой ошибки из-за недостатка информации''.

Как работает эта система? 4 оператора ВАР непрерывно следят за игрой с разных углов обзора и информируют судью только в тех случаях, когда происходят явные и очевидные ошибки.

Совсем скоро начнётся первый матч Чемпионата мира по футболу - 2018 Россия - Саудовская Аравия. Следите за последними новостями мундиаля на канале Евроньюс и на нашем сайте euronews.com.