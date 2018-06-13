В Европарламенте: оборона, Рютте, дроны, Дафна

Еврокомиссия представила Европарламенту фонд совместной обороны объемом 13 млрд евро. Средства из него пойдут, в частности, на разработку и закупку вооружений в странах ЕС, кроме выходящей из него Великобритании. Заказов не будет получать и Соединённые Штаты, чей президент Дональд Трамп угрожал отказать в защите союзникам по НАТО в случае нападения на них извне.

Настала очередь премьер-министра Нидерландов изложить в Страсбурге своё видение будущего Европы. Марк Рутте бросил лозунг «меньше — это больше», ратуя за сокращение брюссельского бюрократического аппарата и повышение его эффективности. "Европа должна меньше обещать и больше давать своим народам, чтобы они от неё не отворачивались", - сказал голландский лидер, которому депутаты аплодировали стоя.

Европарламент утвердил новые правила для беспилотных летательных аппаратов, призванные в перую очередь обеспечить безопасность их использования. Так, квадрокоптер должен иметь функцию автоматической посадки на случай, если оператор потеряет с ним контакт. Через 10 лет дроны будут занимать в Евросоюзе 10 проц авиационного рынка, что составляет 15 млрд евро.

Евродепутаты делают выводы из убийства в прошлом году на Мальте Дафны Каруаны Галиции. Они требуют, чтобы такие журналисты, занимающиеся коррупционными расследованиями, пользовались защитой государства и не подвергались необоснованным преследованиям со стороны судебных властей. Депутаты приводят в пример случай, когда автора публикаций об отмывании денег осуждали за клевету и банкротили штрафами.