Сборной Ирана по футболу не разрешают надеть на матчи Чемпионата мира бутсы Nike. Эта американская фирма соблюдает санкции, наложенные на Иран президентом Соединённых Штатов. Дональд Трамп денонсировал ядерное соглашения с Тегераном, которое Евросоюз пытается сохранить.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности осторожно приветствовала контакты Вашингтона с Пхеньяном, но выразила сомнение в том, что они принесут нужные плоды:

«Дипломатия и диалог - это единственный путь вперёд, в данном случае, к прочному миру на Корейском полуострове и за его пределами, - сказала Федерика Могерини. - Говоря в более общих терминах, дипломатический путь часто очень сложен, его трудно придерживаться. Но этот путь всегда вознаграждает того, кто идёт по нему до конца».

На сессии Европарламента в Страсбурге выступила также социал-демократ из Португалии, осудившая нажим американского президента на европейских партнёров:

«Мы не можем подчиняться самому сильному, которым считает себя господин Трамп, - сказала Ана Гомеш. - Он действует по не цивилизованному закону».

За развитие связей с Ираном выступила левый евродепутат из Германии. Между этими двумя странами налажено особенно тесное деловое сотрудничество:

«Хорошей идеей было бы создать официальное представительство ЕС в Тегеране, - сказала Корнелия Эрнст. - Это был бы хороший знак. Кроме того, мы смогли бы лучше следить за важными событиями в этой стране. Нам нужна мирная ситуация в этом регионе. Это важно для нас и для народов этого региона».

Обуть иранских футболистов вместо Nike вызвалась немецкая фирма Adidas. Евродепутаты подчеркнули, что всеобъемлющему соглашению с Ираном, на подготовку которого ушло 12 лет, сейчас нет альтернативы.