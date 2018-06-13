"Известные неизвестные" в галерее Саатчи

Экспозиция работ семнадцати современных художников, чьи имена пока не знакомы широкой публике, представлена в престижной лондонской галерее Саатчи. Знакомство с ценителями искусства и является целью этой крупной выставки.

Филиппа Адамс, директор галереи Саатчи: "Мы назвали ее "Известные неизвестные", потому что в этой коллекции мы собрали довольно эклектичную группу художников. Мы чувствовали, что им нужно больше внимания и более широкая аудитория. Некоторые из них очень уважаемы в мире искусства, другие - совсем новички, которые только что закончили колледж".

Одна из них - Мона Осман. Эта выставка - возможность изменить жизнь для этой молодой художницы, которая еще совсем недавно работала официанткой в ресторане.

Мона Осман, художник: "В 2016 году у них было свободное место в галерее и они спросили меня, не хотела бы я выставить свои работы. Я сказала - конечно, с удовольствием. И однажды сэр Саатчи пришел на выставку и купил сразу 6 моих работ".

Ее картины маслом, отображающие борьбу с самоидентичностью и принадлежностью, их тяжелые мазки и интенсивные цвета, поразили знаменитого коллекционера.

Мона Осман: "Меня очень интересует то, что скрыто за кулисами личности, та часть, которую мы не любим показывать. Эта работа называется "Я делаю это только потому, что люблю тебя". Я хотела представить ту динамику любовных переплетений, в которой люди говорят, что делают что-то во имя любви, когда они угнетают друг друга, когда их действия принимают удушающий характер и перестают быть актами добра".

Выставка отличается разнообразием художественных форм, включая скульптуры, видеоролики и коллажи. А объединяет этих художников новаторская репутация.

Раннва Куной, художник: "Эти картины стали результатом восьмилетних экспериментов в студии. Если вы посмотрите на поверхность работы, то увидите, что она невероятно тонкая, текстуры нет. В целом, эти картины - это попытка глубже продвинуть нематериальность, реальность картины. Настолько глубоко, насколько это возможно. Сияние света внутри и снаружи поверхности вызывают кристаллические пигменты. В них заключено ощущение движения. Потому что, когда вы идете от одной стороны к другой, цвет меняется. Это почти как лампа. Они излучают свет".

Работы затрагивают и другие современные темы, в частности - изображение тела в эпоху цифровых технологий. Выставка "Известные неизвестные" продлится в галерее Саатчи до 12 августа.