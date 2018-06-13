Против рекордсменов ЧМ: кто сразится с Бразилией и Германией?

Бразилия - один из фаворитов мундиаля. И это неудивительно, учитывая, что в распоряжении Тите, главного тренера команды, такие игроки, как Неймар (успевший восстановиться после серьезной травмы, полученной в феврале), Марсело, Каземиро, Паулиньо, Роберто Фирмино и Филиппе Коутиньо.

На ЧМ в Россию приехали 32 сборные. Хотите узнать о каждой из них подробнее: кто входит в состав, как команды показали себя на прошлых турнирах, с какими результатами они подходят к этому мундиалю? Мы уже рассказали вам про участников групп A, B, C и D. Теперь очередь сборных, которые выступят в группах E и F.

1990 – начало 2000-хх были "золотыми" годами для сборной Бразилии. За это время "желто-зеленые" дважды выиграли ЧМ и взяли одно "серебро". Вообще бразильская национальная команда считается самой успешной сборной в истории футбола. На ее счету – пять побед на мировом первенстве. Более того, это единственная команда, которая не пропустила ни один мундиаль.

Фото: Reuters/Matthew Childs

В последние годы бразильцы показывают менее блистательные результаты: в 2006 и в 2010 они не прошли дальше четвертьфинала, в 2014 заняли четвертое место. При этом полуфинал обернулся для них полным позором: они проиграли немцам со счетом 1:7. Правда, два года спустя бразильцы смогли отчасти реабилитироваться, взяв "золото" на домашней Олимпиаде.

Товарищеский матч против Хорватии был для Неймара первым за три месяца.

Сейчас в рейтинге ФИФА Бразилия занимает второе место, уступая только Германии. Смогут ли сейчас "желто-зеленые" взять реванш за разгром четырехлетней давности?

Швейцария

Среди игроков сборной Швейцарии много представителей второго поколения мигрантов. В основном это те, чьи родители уехали из стран бывшей Югославии. В их числе – Харис Сеферович, Марио Гавранович, Йосип Дрмич. Еще двое игроков – Джердан Шакири и Блерим Джеймали – сами родились на территории балканских государств. Да и тренер сборной Владимир Петкович по происхождению босниец.

Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann

В рейтинге ФИФА Швейцария занимает шестую строчку, опережая Францию и Испанию. Правда, выдающимися результатами на ЧМ эта команда похвастаться не может. Трижды она доходила до четвертьфинала, но было это еще в первой половине прошлого столетия. Лучший результат в последние 20 лет – это 1/8 финала.

Коста-Рика

На ЧМ 2014 года Коста-Рика сотворила сенсацию, заняв первое место в группе, где, кроме нее, играли три бывших чемпиона мира – Уругвай, Италия и Англия. После этого "лос тикос" по пенальти обыграли Грецию. В четвертьфинале Коста-Рика уступила будущим бронзовым призерам - Нидерландам, но опять же только после серии пенальти. До этого мундиаля лучшим результатом Коста-Рики был выход в 1/8. Случилось это 28 лет назад.

Фото: Reuters/Craig Brough

Пожалуй, самый знаменитый игрок этой сборной – вратарь "Реала" Кейлор Навас, недавно в составе "сливочных" в третий раз подряд победивший в Лиге чемпионов. Среди его личных достижений – звание лучшего вратаря Ла Лиги (2014) и лучшего игрока КОНКАКАФ (2014 и 2017). В числе других футболистов, которые могут быть знакомы поклонникам европейского футбола: Брайан Руис ("Спортинг"), Кристиан Гамбоа ("Селтик"), Оскар Дуарте ("Эспаньол").

Сербия

Сербия – одна из самых молодых сборных на ЧМ. Самостоятельно она выступает на турнире лишь с 2010 (с 1994 по 2006 сербы ездили на мундиали вместе с черногорцами, а до этого – в составе югославской сборной). Из ЮАР сербы вернулись быстро: они заняли четвертое место в группе и не смогли продолжить борьбу. Турнир в Бразилии и вовсе прошел без этой команды: ей не удалось пройти отборочный этап. На чемпионатах Европы у сербов дела складываются еще хуже: за 12 лет они ни разу не смогли пройти на Евро.

Впрочем, несмотря на не самые лучшие показатели сборной, ее игроки пользуются популярностью в европейских топ-клубах. Неманья Матич играет в "Манчестер Юнайтед", Александр Коларов – в "Роме", Никола Миленкович – в "Фиорентине", Сергей Милинкович-Савич – в "Лацио", Андрия Живкович – в "Бенфике". Двое сербов защищают цвета российских клубов: Урош Спаич выступает за "Краснодар", а Бранислав Иванович – за "Зенит".

Группа F

Германия

Германии в этом году предстоит защищать чемпионский титул. Эта команда занимает первое место в рейтинге ФИФА и считается главным претендентом на победу. На ее счету - четыре трофея ЧМ (столько же, сколько у итальянцев, и на один меньше, чем у бразильцев). На отборочном этапе нынешнего турнира подопечные Йоахима Лёва пропустили лишь четыре мяча в 10 матчах. К этому турниру "бундестим" подходит в неплохой форме: после поражения в полуфинале Евро-2016 немцы провели 18 встреч и уступили противникам лишь дважды. Правда, нужно сделать оговорку: проиграли они в двух из трех последних матчей – против Бразилии и Австрии.

Сборная Германии состоит из звезд, которые играют в самых титулованных клубах Европы: тут и Мануэль Нойер ("Бавария"), и Марк-Андре Тер Штеген ("Барселона"), и Жером Боатенг ("Бавария"), и Йозуа Киммих ("Бавария"), и Тони Кроос ("Реал Мадрид"), и Юлиан Дракслер (ПСЖ).

Фото: REUTERS/Lisi Niesner

На последних чемпионатах Европы и мира немцы неизменно попадают в тройку призеров. В 2002 году на ЧМ они были вторыми, потом дважды брали "бронзу", а в 2014 наконец взяли главный трофей. На Евро-2008 "бундестим" стала второй, на двух последующих турнирах замыкала первую тройку. В прошлом году Германия выиграла Кубок конфедераций.

Мексика

Мексика – самая титулованная сборная в КОНКАКАФ. На ее счету – 10 Золотых кубков. В 2012 году "трехцветные" стали олимпийскими чемпионами. Но на ЧМ дела у этой команды складываются не так блестяще. С 1994 году мексиканцы не проходят дальше 1/8 финала. До четвертьфинала им удалось добраться только дважды – в 1970 и в 1986.

В начале 1990-х со сборной Мексики был связан громкий скандал: ФИФА запретила этой команде на два года участвовать в любых международных турнирах из-за того, что страна предоставляла недостоверные данные о возрасте игроков молодежной сборной. По этой причине в 1990 г. мексиканцы не смогли поехать на турнир в Италию.

Этот мундиаль станет для "трехцветных" 16-ым. Таким образом мексиканцы установили своеобразный рекорд среди команд, которые ни разу не становились чемпионами мира. Более того, Испания, Франция, Англия и Уругвай – команды, которые выигрывали ЧМ, - чаще пролетали мимо мундиаля, чем Мексика.

Швеция

Еще в середине апреля легенда шведской сборной Златан Ибрагимович, официально покинувший национальную команду два года назад, говорил, что с большой долей вероятности поедет в Россию. Но все-таки решил следить за чемпионатом как зритель - впрочем, как и во время двух предыдущих турниров. Правда, тогда это было не личное решение Ибрагимовича: просто команде не удавалось пройти отборочный этап.

В 1994 году шведы стали бронзовыми призерами, но с тех пор или доходили лишь до 1/8 финала, или и вовсе не попадали в финальную часть турнира. На Евро у "сине-желтых" результаты не намного лучше: последние три раза им не удавалось выйти из группы.

Путь в Россию у шведов был непростым. На отборочном этапе они попали в одну группу с французской и голландской сборными. В итоге "сине-желтые" уступили только подопечным Дидье Дешама и вышли в стыковые матчи, где сенсационно обыграли Италию – команду, которая до этого не пропустила ни одного мундиаля за 60 лет.

Южная Корея

Южнокорейцы неизменно выступают в финальной стадии мундиаля с 1986 года. Но обычно футбольный праздник для них заканчивается после группового этапа. Их лучший результат – четвертое место на домашнем первенстве 2002 года. Через восемь лет они дошли до 1/8. В прошлый раз Южная Корея набрала одно очко, сыграв вничью с Россией, и заняла четвертое место в группе.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Незадолго до окончания отборочного этапа ЧМ-2018 в сборной Южной Кореи сменился главный тренер: немцу Ули Штилике не простили поражения от Катара со счетом 2:3. На смену ему пришел Син Тхэ Ён. Выдающихся результатов команда после этого не начала показывать, но благодаря двум "сухим" матчам – против Ирана и Узбекистана – Южная Корея все-таки завоевала путевку в Россию.

В основном футболисты этой сборной играют или в местных клубах, или в других азиатских командах. Болельщикам европейских клубов, скорее всего, будут знакомы только два имени: Сон Хын Мин играет за "Тоттэнхэм", а Хван Хи Чхан – за "Зальцбург", который в этом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы.