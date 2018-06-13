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Италия

"Золотой Бокюз - Европа"

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"Золотой Бокюз - Европа"

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Несмолкаемый гул болельщиков, пестрящие флаги на трибунах... Это финал, но не Чемпионата мира по футболу, а престижного конкурса высокой кухни "Золотой Бокюз - Европа" в итальянском Турине.

За звание лучших из лучших сразились 20 поваров со всего континента.

Рис Бьелла и Верчелли, филе говядины Пьемонтезе, сыр Кастельдельфино и, конечно, спагетти - дань уважения стране-хозяйке турнира.... За 5 часов и 35 минут конкурсантам предстояло приготовить десятки блюд и представить их на суд строгого жюри. Кулинарное мастерство оценивалось по ряду критериев: вкус, подача, чистота рабочего места, и, что примечательно, - наличие или отсутствие продуктов, выброшенных в процессе приготовления.

Главный приз конкурса имени короля французской кухни Поля Бокюза завоевала сборная Норвегии во главе с Кристианом Андре Петтерсеном.

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