Несмолкаемый гул болельщиков, пестрящие флаги на трибунах... Это финал, но не Чемпионата мира по футболу, а престижного конкурса высокой кухни "Золотой Бокюз - Европа" в итальянском Турине.
За звание лучших из лучших сразились 20 поваров со всего континента.
Рис Бьелла и Верчелли, филе говядины Пьемонтезе, сыр Кастельдельфино и, конечно, спагетти - дань уважения стране-хозяйке турнира.... За 5 часов и 35 минут конкурсантам предстояло приготовить десятки блюд и представить их на суд строгого жюри. Кулинарное мастерство оценивалось по ряду критериев: вкус, подача, чистота рабочего места, и, что примечательно, - наличие или отсутствие продуктов, выброшенных в процессе приготовления.