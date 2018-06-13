Мигранты на пути к берегу

После нескольких дней неизвестности судно Aquarius в сопровождении конвоя итальянских кораблей движется в Испанию. Королевство согласилось принять более 600 мигрантов, которых правозащитники спасли в ходе операции в Средиземном море.

На борту судов и кораблей находятся мужчины, женщины и дети, в основном это выходцы из Марокко, Алжира и Ливии. Многие из них опасаются за свою дальнейшую судьбу: смогут ли они остаться в Европе? Люди рассказывали, что специально решили путешествовать в обход Испании из-за жесткого контроля за миграцией: они опасаются депортации на родину.