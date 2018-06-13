Aquarius: до Валенсии 4 дня пути

"Aquarius в настоящее время движется со скоростью 8 морских узлов по направлению к испанскому порту Валенсия, - передает с борта наш корреспондент Анелиз Боржес. - На судне сейчас находятся 106 человек - те, кого считают наиболее уязвимыми: дети, женщины, семьи, а также несовершеннолетние без сопровождения.

Aquarius бороздит морские просторы с двумя другими судами: итальянских ВМС и береговой охраны. Они перевозят оставшихся мигрантов, спасенных в минувшие выходные. Путешествие, как говорят, будет продолжительным и сложным: оно займет по меньшей мере четыре дня, причем метеоусловия обещают быть неблагоприятными. Ожидается, что погода изменится, уже поднялся ветер, синоптики не исключают появления 4-метровых волн. Все это в очередной раз станет испытанием на выносливость и терпение для тех, кто находится на борту Aquarius. Эти люди провели немало времени в море и говорят, что с нетерпением ждут возможности ступить на твердую землю, достичь, наконец, европейских берегов".