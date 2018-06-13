Aquarius: на пути в Валенсию

Путешествие в Европу сотен спасённых в Средиземном море мигрантов подходит к концу. После отказа Италии и Мальты дать причал судну Aquarius на просьбу о помощи отозвалась Испания.

Услышав радостную новость, эти люди, которые больше трёх суток находятся в море, измождённые долгой дорогой, но особенно - неизвестностью, испытали облегчение. Скоро они, наконец, сойдут на берег.