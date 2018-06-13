Aquarius: на пути в Валенсию

Путешествие в Европу сотен спасённых в Средиземном море мигрантов подходит к концу. После отказа Италии и Мальты дать причал судну Aquarius на просьбу о помощи отозвалась Испания.
Услышав радостную новость, эти люди, которые больше трёх суток находятся в море, измождённые долгой дорогой, но особенно - неизвестностью, испытали облегчение. Скоро они, наконец, сойдут на берег.
"Да благословит Бог Испанию и все европейские страны, которые помогли нам. Спасибо!", - говорит один из пассажиров - беженец из Нигерии.
Итальянские власти согласились принять на борт корабля ВМФ и судна береговой охраны 500 из 629 человек. В сопровождении этих судов Aquarius плывёт в пункт назначения - испанскую Валенсию.
"Путешествие займёт не меньше трёх с половиной дней при хороших погодных условиях. Но увы, ожидаются сильные западные ветры. Поэтому, вероятнее всего, нам придётся снизить скорость", - сетует Никола Эсталла, координатор "SOS Средиземноморье".
Что будет с этими мужчинами, женщинами, детьми, судьба которых стала предметом ожесточённых споров в Евросоюзе? Найдут ли они пристанище в Европе? А если вернутся обратно, какое будущее их ждёт?
Этими вопросами задаются и пассажиры, и спасатели организаций "Врачи без границ", "SOS Сердиземноморье". Но у двух последних есть ещё один повод для беспокойства: чем ближе Aquarius к Испании, тем дальше судно от зоны поисково-спасательных операций. Каждый день десятки мигрантов решаются на смертельно опасное морское путешествие, пытаясь добраться до Европы. Накануне у ливийского побережья 41 человек были спасены немецкой НПО Sea Watch. По меньшей мере 12 погибли.