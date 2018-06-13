Мир
"Люди имеют право высказывать своё мнение. Люди имеют право быть услышанными."
Омар Раззаз
премьер-министр королевства Иордания
"Корова перешла через границу, никто не пытался её остановить"
Иван Харалампиев
владелец коровы Пенки
"Мутко сказал мне: не трогай футболистов."
Григорий Родченков
экс-глава Московской антидопинговой лаборатории
Культура
"Мое видение Рембрандта очень особенное. У меня ушло много времени, чтобы понять его стиль, возможно поэтому я рассмотрел быстрее всех"
Ян Сикс
арт-дилер
"Видя, какие решения принимает Трамп, на ум приходит поговорка - "С такими друзьями не нужны никакие враги"
Дональд Туск
председатель Евросовета
"В этом году Рамадан не такой, как обычно. Будет только хуже. Нужны годы, чтобы все наладилось."
местная жительница
Газа
""Мода и религия - прекрасное сочетание""
Мадонна
певица
""Причиненная ЭТА боль никуда не исчезла""
Мариано Рахой
Глава правительства Испании
Кот пророчит победу сборной России
no comment
Проливной дождь вызвал наводнение, которого здесь не видели более века.