Саммит КНДР-США: соседи довольны

Соседи Северной Кореи положительно отзываются о результатах саммита США-КНДР. Без примирения Вашингтона и Пхеньяна решить проблемы Корейского полуострова невозможно, — говорят в Москве и Токио.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал саммит «шагом в сторону приемлемого решения проблем, связанных с Северной Кореей». Впрочем, тут же он обратил внимание на то, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном не помогла решить проблему о возвращении на родину японцев, который, как считают в Токио, похитили северокорейские спецслужбы: «Что касается похищенных КНДР гражданах, я пришёл к выводу, что Япония должна сама напрямую обратиться к Пхеньяну и решить этот вопрос».