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Северная Корея

Саммит КНДР-США: соседи довольны

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Саммит КНДР-США: соседи довольны

Саммит КНДР-США: соседи довольны
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Соседи Северной Кореи положительно отзываются о результатах саммита США-КНДР. Без примирения Вашингтона и Пхеньяна решить проблемы Корейского полуострова невозможно, — говорят в Москве и Токио.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ назвал саммит «шагом в сторону приемлемого решения проблем, связанных с Северной Кореей». Впрочем, тут же он обратил внимание на то, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном не помогла решить проблему о возвращении на родину японцев, который, как считают в Токио, похитили северокорейские спецслужбы: «Что касается похищенных КНДР гражданах, я пришёл к выводу, что Япония должна сама напрямую обратиться к Пхеньяну и решить этот вопрос».

Китай после саммита в Сингапуре призывает смягчить санкции против КНДР: в Пекине полагают, что ограничения надо снимать постепенно по ходу выполнения резолюций Совбеза ООН. По словам представителя МИД КНР Гэна Шуана, «Китай последовательно придерживается позиции, что санкции не могут быть самоцелью». «Совет безопасности ООН должен поддерживать и способствовать дипломатическим переговорам о денуклеаризации Кореи и выступать за политическое решение проблем полуострова», — полагает Гэн Шуан.