Саммит КНДР-США: послевкусие

После саммита КНДР-США под вопросом оказались совместные американо-корейские военные учения. В Пентагоне говорят, что пока не получали указаний о сворачивании сотрудничества, однако о такой перспективе по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном говорил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он подчеркивал, что это соответствует интересам США и может стать одной из уступок в обмен на обещанную денуклеаризацию Корейского полуострова:

«Я хочу забрать наших солдат. Я хочу вернуть наших солдат домой. Сейчас у нас 32 тысяч военнослужащих в Южной Корее, и я хотел бы иметь возможность вернуть их домой, но этот вопрос пока ещё не на чаше весов. Однажды, я надеюсь, так и будет, но не сейчас. Мы будем прекращать военные игры, и это сэкономит нам колоссальные деньги».

Уход американской армии из Южной Кореи Пхеньян называет одним из ключевых условий для отказа от ядерного оружия. Впрочем, эксперты отмечают, что перспективы денуклеаризации полуострова пока выглядят туманными.

Эксперт International Crisis Group Майкл Ковриг объясняет: «Всю тяжёлую работу над согласованием деталей, тех, что привели к краху прежние соглашения с КНДР, всё это отложено на потом, чтобы с этим разбирались Госсекретарь Майк Помпео и его северокорейские коллеги. И до тех пор неясно, какие обещания будут реализованы».

Встречу Трампа с Кимом приветствовали многие страны, в том числе, Япония, Россия, Китай и Евросоюз. Брюссель призывает продолжать переговоры.