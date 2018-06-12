Трамп: "встреча была продуктивной"

"Честной, прямой и продуктивной" назвал президент США Дональд Трамп встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Сингапуре Трамп сказал:

"Сегодня начинается трудный процесс. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Но для достижения мира всегда нужно предпринимать усилия, особенно в этом случае. Это должно было быть сделано много лет назад. Проблема должна была решиться давно. Но мы занимаемся этим сейчас. У Ким Чен Ына есть шанс создать хорошее будущее для своего народа. Воевать может каждый. Но только отважные обеспечивают мир."

Трамп отметил, что США не будут сокращать количество своих военных на Корейском полуострове для гарантий безопасности КНДР, и пока не снимут санкции. Но при этом Трамп обещал не проводить военных учений с Южной Кореей.

Дональд Трамп, президент США: "Мы прекратим военные учения, что позволит сэкономить нам значительные финансовые средства, если только не уивдим, что переговоры будут идти не так как должны. Мы сохраним большие деньги. И еще эти учения являются очень провокационным моментом."

Многие спрашивали Трампа о том, поднимался ли вопрос о нарушениях прав человека в КНДР. Американский лидер ответил уклончиво:

"Это обсуждалось, достаточно кратко по сравнению с вопросами денуклеаризации... Мы с этого начали и этим завершили встречу. Но они будут что-то делать. И я думаю Ким Чен Ын что-то намерен предпринять."