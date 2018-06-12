Исторический саммит. Историческое рукопожатие. В Сингапуре проходит первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи. Американский президент уже заявил, что всё идет "лучше, чем кто-либо мог ожидать". Стороны уже подписали совместное соглашение. Его детали пока не разглашаются.
Онлайн-трансляция: первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Онлайн-трансляция: первая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Как предполагается, основными темами саммита стали денуклиаризация Корейского полуострова, снятие санкций с КНДР, а также вопрос возвращения японских граждан, которые были похищены северокорейской разведкой в 1970-1980 годы.
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