Убийство Сюзанны: от дебатов к протестам

Участники акции убеждены: трагедия в Майнце, в которой обвиняют иракского беженца, как и убийства 15-летней Мии в Канделе, 19-летней Марии во Фрайбурге выходцами из Афганистана - следствие беспомощности властей и несостоятельности миграционной политики "открытых для дверей".

"Мы в ярости от всего этого. И особенно печально от того, что случаи, произошедшие ранее, - в том числе убийство Марии два года назад - не заставили политиков что-то изменить. Ничего не поменялось", - говорит эта женщина.

"Я думаю, что правительству следует перестать ввозить беженцев в нашу страну. Вместо этого, нужно создавать лагеря в небольших городах, предоставлять им жильё, лучше заботиться о них, но не у нас, а в каком-нибудь арабоязычном государстве", - считает ещё она участница митинга.

Почему обвиняемый в убийстве Сюзанны Али Башар не был депортирован после отказа в предоставлении убежища? Почему преступник смог беспрепятственно вылететь из ФРГ в Ирак, откуда его экстрадировали позже? Этими вопросами задаются и представители левых сил, которые вышли на митинг в Майнце. Но они уверены: обобщать и возлагать ответственность за содеянное на всех мигрантов - неразумно и даже опасно.

"Я здесь сегодня, потому что присутствующие - радикально настроенные люди, которые просто пытаются использовать смерть Сюзанны для разжигания ненависти по отношению к беженцам. Я выступаю против этого, потому что уверен: мы можем создать лучшие условия жизни для всех без исключения, если люди, которые пришли сюда, объединятся и будут работать над этим сообща", - выразил уверенность этот сторонник левого движения.