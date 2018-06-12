Орбан и Пеллегрини хвалят Италию

"Вздох облегчения" - такова была реакция венгерского премьер-министра Виктора Орбана (по его собственному выражению) на отказ Италии принять судно с сотнями мигрантов. Об этом политик заявил во вторник на пресс-конференции по итогам встречи со своим коллегой из Словакии.

"Относительно случая с Италией и судном с мигрантами: когда я впервые услышал об этом, то с облегчением вздохнул и сказал: "наконец-то!" Честно говоря, я настолько впадал в уныние от того, как годами слышал о нашей неспособности защитить морские границы, что практически терялась жажда жизни", - прокомментировал Орбан.

В свою очередь, словацкий премьер Петер Пеллегрини назвал решение официального Рима первым шагом на пути к укреплению внешних границ Европы и выразил надежду, что "это всего лишь начало".

"Средства европейских фондов тратятся на крайне дорогостоящую систему действий в чрезвычайной обстановке. Мигранты прыгают в воду, береговая охрана, силы полиции ловят, достают их оттуда. Потом эти люди автоматически попадают на территорию Евросоюза. Я не считаю это сложной и комплексной системой охраны границ", - заявил он.

Виктор Орбан также отметил, что новое итальянское правительство, сформированное популистами из движения "Пять звёзд" и "Лига", "способно принимать волевые решения", добавив, что Рим может рассчитывать на "полную поддержку" Вышеградской четвёрки.