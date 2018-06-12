Какой игры ждать от сборной России?

14 июня стартует чемпионат мира по футболу. По правилам мундиаля первый матч должна сыграть хозяйка чемпионата - Россия. Ее соперником станет Саудовская Аравия - не самая сильная сборная, однако нервозности это отнюдь не снимает.

Как отмечают эксперты, в ходе последних матчей с Турцией и Австрией, подопечные Станислава Черчесова играли не то, чтобы вполсилы - благо матчи были товарищеские, но как-то невразумительно. Какую же игру покажет российская сборная на чемпионате мира?

"Сюда приехали 32 команды, чтобы выиграть. Но выиграет только одна. Это не означает, что другие не хотят - все прилагают для этого усилия, - говорит нападающий сборной Артем Дзюба. - Да, мы не фавориты чемпионата, но мы хотим выйти из группы и хотим доказать всем, и даже самим себе, что мы можем играть в футбол".

По словам Дзюбы, критика в адрес российской сборной создает лишь негативный фон. В этой связи он призывает болельщиков, наоборот, сплотиться вокруг команды. А упреки в слабой игре он считает просто незаслуженными.

"Я с этим не согласен. Вы видите то, что хотите видеть, то есть много негатива. А позитивные вещи просто не замечаются. Давайте не будем спешить: не хвалить раньше времени, ни ругать! - отмечает Дзюба. - Этот турнир для нас огромный шанс переубедить болельщиков и всех тех, кто в нас не верит".

В начале недели главный тренер сборной России Станислав Черчесов, говоря о задачах, которые он ставит перед командой, призвал руководствоваться стратегией достижимых целей: сначала это выход из группы.

Иными словами - просто двигаться по лестнице чемпионата, пока рано или поздно не упрешься в более сильного соперника. Когда именно это произойдет станет понятно, возможно, уже в ближайшие дни.