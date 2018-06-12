В результате столкновения баржи и прогулочного катамарана в акватории Волги погибли одиннадцать человек. Пять человек спасены. Трое из них госпитализированы.
Трагедия на Волге
Трагедия на Волге
Трагедия разыгралась поздно вечером в понедельник в 250 метрах от берега близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Баржа буквально подмяла под себя катамаран. Люди оказались в воде.
Как сообщают СМИ, владелец катамарана, который в момент аварии был у штурвала, не имел разрешения на провоз пассажиров, а плавсредство двигалось с выключенными габаритными огнями. На месте происшествия работали около 1,4 тысячи человек. Возбуждено уголовное дело.