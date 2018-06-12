Требуется срочная эвакуация мирных жителей из йеменской провинции Ходейда, - об этом заявила ООН. Правительственные войска, которые поддерживаются вооруженными силами ОАЭ, наступают на позиции хуситских повстанцев.
ООН: Ходейда подает сигнал SOS
ООН: Ходейда подает сигнал SOS
Несколько дней назад был представлен план урегулирования конфликта, предусматривающий отказ хуситов от баллистических ракет в обмен на прекращение обстрелов. Нынешнее обострение может повлечь за собой массовую гибель населения.
Заместитель генерального секретаря ООН Марк Лоукок заявил, что "мы пытаемся приспособиться к нынешней ситуации, усиливая наше присутствие. Мы не собираемся уходить из Ходейды, мы не прекратим доставку помощи, там на местах у нас имеются десятки кадровых сотрудников".
ООН опасается, что порт Ходейды может подвергнуться бомбардировке, и тогда будет нарушен канал снабжения и дальнейшего обеспечения помощью мирных жителей.
Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2014 году. В нем участвуют повстанцы-хуситы и часть армии, лояльные бывшему президенту страны. Другая сторона конфликта - правительственные войска, поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией.