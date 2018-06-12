США - КНДР: искусство сделки

Северная Корея КНДР взяла обязательства по освобождению Корейского полуострова от ядерного оружия, а США в обмен на это гарантируют ей безопасность. Вашингтон и Пхеньян также намерены вернуть останки военопленнных, взятых в ходе конфликта на Корейском полуострове, обе страны также планируют установить отношения в новом формате. Сообщается, что в документе обе страны решили в кратчайшие сроки провести переговоры глав внешнеполитических ведомств

Беседы проходили в в гостинице "Капелла" на острове Сентоса, находящемся в гавани Сингапура. Вначале провели встречу с глазу на глаз , а затем к Киму и Трампу присоединились члены делегаций.

В перерыве между раундами Трамп заявил журналистам, что у него уже сложились "очень, очень хорошие, прекрасные отношения".

До саммита Вашингтон неоднократно заявлял, что США нацелены на окончательную и проверяемую денуклеаризацию Корейского полуострова. Северная Корея десятилетиями наращивала ядерный арсенал. Вашингтон в прошлом говорил о постепенной отмене международных санкций против Пхеньяна и инвестициях в северокорейскую экономику. Ким Чен Ын в обращении к нации в начале года заявил, что страна планирует сделать приоритетом экономическое развитие.