В Сингапуре США и КНДР по итогам состоявшихся переговоров на высшем уровне подписали совместные документы

Переговоры проходили в в гостинице "Капелла" на острове Сентос, находящемся в гавани Сингапура.

Вначале беседы шли тет-а-тет лишь в присутствии переводчиков, а затем к Кимы и Трампу присоединились члены делегаций обеих стран. Уже после завершения той части саммита, на которую были приглашены лишьпереводчики, Трамп заявил журналистам, что у него уже сложились "очень, очень хорошие, прекрасные отношения".

Ким Чен Ына спросили по меньшей мере трижды о том, откажется ли он от ядерного оружия, но он не ответил - сообщает аккредитованная на саммите пресса.

Вашингтон неоднократно заявлял, что США нацелены на окончательную и проверяемую денуклеаризацию Корейского полуострова. Северная Корея десятилетиями наращивала ядерный арсенал. В ответ на собственное разоружение КНДР может потребовать ответных шагов со стороны Южной Кореи. Вашингтон в прошлом говорил о постепенной отмене международных санкций против Пхеньяна и инвестициях в северокорейскую экономику.

Ким Чен Ын в обращении к нации в начале года заявил, что страна планирует сделать приоритетом экономическое развитие.